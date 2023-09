Haßelmann: Söders Aiwanger-Entscheidung «bitter für Bayern»

Die Grünen-Fraktionschefin im Bundestag, Britta Haßelmann, hat die Entscheidung des bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), an seinem Stellvertreter Hubert Aiwanger festzuhalten, kritisiert. «Ich halte diese Entscheidung für falsch», sagte Haßelmann vor einer Fraktionssitzung am Montag in Berlin. Sie bedauere, dass Söder sich im Fall des Freie-Wähler-Chefs «für Taktik und nicht für Haltung entschieden hat». Haßelmann fügte hinzu: «Ich glaube, das ist bitter für Bayern.»

Söder hatte am Sonntag verkündet, Aiwanger trotz der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt aus Schulzeiten im Amt zu belassen und die Koalition mit den Freien Wählern auch nach der Landtagswahl am 8. Oktober fortsetzen zu wollen. Dafür gab es viel Kritik aus der Landes- und Bundespolitik. So wurde Söder unter anderem vorgeworfen, angesichts der bevorstehenden Wahl aus «politischem Kalkül» agiert zu haben.