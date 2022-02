Hase tot gebissen: Polizei Naila sucht Zeugen

Von Hundebesitzern hört man oft den Satz: „Der macht doch nichts!“. Manchmal kommt es aber doch anders. In Naila hat ein entlaufener Schäferhundmischling gestern Mittag einen Hasen gerissen. An einem Hasenstall in der Lichtenberger Straße hat er solange an der Tür des Stalls gekratzt, bis sich der Holzriegel an der unteren Stalltür gelöst hat. Daraufhin hat er einen Hasen aus dem Stall gezerrt und ihn tot gebissen. Der Hund sei laut Polizei wohl schon öfter auf ‚Wanderschaft‘ gewesen. Wer ihn einem Besitzer zuordnen kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Naila melden. Tatzeitpunkt war gestern zwischen 12.15 Uhr und 12.30 Uhr.