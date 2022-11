Harter Winter auch für Kulturschaffende: Grünen stellen Dringlichkeitsantrag im Landtag

Die Auftragsbücher vieler Gewerke seien zwar noch voll, allerdings würden die Auftragsbestände doch rapide abschmelzen. So beschreibt (…)

Oberfränkisches Handwerk: Blick in die Zukunft weniger optimistisch

In vielen Skigebieten wird das Skifahren im kommenden Winter deutlich teurer. Am Ochsenkopf im Fichtelgebirge sieht das anders aus – (…)

Viele Skigebiete ziehen heuer die Preise an: Am Ochsenkopf bleiben die Preise aber gleich

Weihnachten vs. Energiekrise: Selber Stadtrat berät am Abend über Weihnachtsbeleuchtung

Ist Weihnachtsbeleuchtung in der Energiekrise okay? Das fragen sich aktuell viele Städte und Gemeinden in ganz Deutschland und auch bei (…)