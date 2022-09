In Harra, dem Ortsteil von Rosenthal am Rennsteig, solltet ihr derzeit nicht in der Saale baden. Davor warnt der Saale-Orla-Kreis. Grund ist ein starker Blaualgenbefall. Auch Hunde sollten das Wasser nicht trinken, so Amtsarzt Dr. Torsten Bossert. Beinahe jeden Sommer gebe es in verschiedenen Bereichen der Saale in der Region Blaualgenbefall. Bei dem jetzt betroffenen Bereich in Harra handle es sich nicht um eine offizielle Badestelle im Saale-Orla-Kreis.