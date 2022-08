Harald Schmidt ist Fan des 9-Euro-Tickets

Harald Schmidt ist ein großer Fan des 9-Euro-Tickets. «9-Euro-Ticket – genial», sagte der Entertainer im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur in Köln.

«Ich kann Ihnen sagen, was der Vorteil vom 9-Euro-Ticket ist: Egal wo ich bin und ich steige in die Straßenbahn oder in den Bus, ich habe keine Lust, mich in irgendwelchen Städten mit dem dortigen System zu beschäftigen: Welche Zone ist das? Ist das grün oder ist das orange plus? Ist das das 24-Stunden-XXL-Ticket oder ist das nur für Senioren mit Schnauzbart? Es ist eine absolute Vereinfachung.»

Mit der Praxis am Fahrkartenautomaten seien aber die wenigsten Politiker vertraut. «Mit Sicherheit ist keiner dieser Politiker jemals jetzt mit dem öffentlichen Nahverkehr gefahren.»

Das noch bis Ende August geltende Ticket berechtigt Käuferinnen und Käufer, für jeweils 9 Euro in den Monaten Juni, Juli und August im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) durch ganz Deutschland zu fahren.

Schmidt selbst ist großer Bus- und Bahnfahrer. «Wo soll ich denn mitkriegen, wie es draußen aussieht, wenn nicht da?» Nach dem, was er dort mitbekommen hat, ist das 9-Euro-Ticket bei den Leuten super angekommen. «Ich bin gespannt, was man jetzt da macht.» Ob und in welcher Form das Angebot fortgesetzt wird, ist derzeit noch unklar.

Dem Eindruck, dass die Züge jetzt unerträglich voll geworden sind, kann Schmidt nicht zustimmen. «Entweder bin ich in den falschen Zügen oder ich habe eine andere Wahrnehmung.» Im Übrigen habe er die Haltung: Wenn man keinen Sitzplatz mehr bekommt, dann steht man eben.