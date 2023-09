Happy Oberfranken: Region am zufriedensten in Bayern

Oberfranken ist Genussregion, wir sind Bierland Oberfranken und die Menschen bei uns sind zufrieden und zwar die zufriedensten in ganz Bayern. Das steht im neuesten Heimatindex der Volks- und Raiffeisenbanken, den sie gestern in München vorgestellt haben. Was den Menschen bei uns am besten gefällt, ist ihr Wohnumfeld und ihr Netzwerk an Freunden und Familie.

Allgemein zufrieden sind die meisten Menschen im Freistaat Bayern zu 74 Prozent. In Oberfranken sind es 77 Prozent.