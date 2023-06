Hans Zimmer hält um Hand von Freundin an

Der deutsche Filmmusikkomponist Hans Zimmer (65) will wieder heiraten. Der Oscar-Preisträger («König der Löwen», «Dune») hielt am Donnerstagabend während seiner Show «Hans Zimmer Live» in London um die Hand seiner Freundin an, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Der Name der Frau wurde in dem Bericht nicht genannt.

Der 65-Jährige habe überraschend seine Partnerin auf die Bühne der O2 Arena gebeten. «Es gibt da noch eine Sache. Dies ist also die Frau, die ich liebe, und anscheinend liebt sie mich», sagte Zimmer. Anschließend wandte er sich direkt an die Frau: «Warum habe ich Dich hier hoch geholt? Ich will Dich etwas sehr Wichtiges fragen. Hast du die Hintertür abgeschlossen? Ist noch Milch im Kühlschrank? Haben wir Sorbet im Gefrierschrank? Willst Du mich heiraten?»

Das Publikum brach daraufhin in lauten Jubel aus und sprang von den Sitzen auf, während sich das Paar umarmte, wie PA weiter meldete. «Es läuft gut. Die Hintertür ist abgeschlossen. Alles ist in Ordnung», sagte Zimmer und spielte den Song «Time» aus dem Film «Inception», während seine Partnerin neben ihm saß. Während des Konzerts hatte der Hollywood-Star seine Lebensgefährtin umarmt und geküsst. Es habe sich nicht um irgendeine Frau gehandelt, stellte er später klar.

Zimmer war bis 1992 mit Vicki Carolin verheiratet, das Paar hat eine Tochter. Mit seiner zweiten Frau Suzanne Zimmer hat der Komponist drei Kinder, er reichte Berichten zufolge 2020 die Scheidung ein.