Hans-Peter Friedrich: Keine neuen Belastungen für die Wirtschaft

Keine neuen Belastungen für die Wirtschaft. Das fordert der Hochfränkische CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich.

Erst vergangene Woche hat bhs Tabletop hier in der Region angekündigt, 250 Stellen abzubauen. Friedrich fordert jetzt, die Wirtschaft zu entlasten. Die Einführung einer Co2-Bepreisung hingegen soll verschoben werden, wie er in einer aktuellen Mitteilung erklärt. Die Einführung ist ja aktuell für kommendes Jahr geplant. Um den Unternehmen zu helfen, könnte man einen nationalen Brennstoffemissionshandel einführen, so Friedrich. Es sei immer noch grundsätzlich richtig, eine Co2-Bepreisung einzuführen. Allerdings müsse man sich schon die Frage stellen, ob es richtig ist, die Unternehmen mit weiteren Kosten zu belasten. Außerdem müssen Firmen, die beispielsweise in der Keramikbranche arbeiten – wie bhs tabletop – und dabei keine Alternative zu Brennstoff haben, ausgenommen werden.