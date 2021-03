Hans-Peter Friedrich schreibt an Jens Spahn: Impfangebot für alle Grenzgebiet-Anwohner

So viele Menschen wie möglich in den Grenzregionen impfen. Darauf haben sich Bund und Länder bei ihren Beratungen geeinigt. Künftig soll haben diese Gebiete Priorität bei der Impfstoffversorgung.

Dem Hofer CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich reicht das noch nicht. Er schreibt an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Darin fordert Friedrich, dass Bayern und Sachsen wegen der dramatischen Lage zusätzliche Impfdosen bekommen sollen. Dafür sei eine entsprechende Regel für die Regionen, die an Tschechien grenzen, in der Impfordnung notwendig. Die aktuellen Inzidenzzahlen zeigen, dass die Lage weiterhin sehr angespannt ist: Der Landkreis Wunsiedel liegt bundesweit auf Platz 2 im Inzidenz-Ranking – direkt hinter dem Spitzenreiter Hof.