Hans-Peter Friedrich: Drei Tage wandern durch den Wahlkreis Hof/Wunsiedel

Der hochfränkische CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich wandert auch in diesem Sommer wieder durch seinen Wahlkreis Hof/Wunsiedel. Die Wahlkreiswanderung beginnt heute um 11 Uhr am Wanderparkplatz am Haus König David im Höllental. Morgen geht es weiter. Dann wandert der Bundestagsabgeordnete von Selb durch das Wellertal nach Hohenberg. Die Wanderung startet um 11 Uhr an der Netzsch Arena. Am letzten Wandertag am Donnerstag geht es für Friedrich einmal um den Hofer Untreusee. Alle interessierten Bürger sind eingeladen, mitzuwandern, um mit dem Bundestagsabgeordneten ins Gespräch zu kommen.