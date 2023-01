Hans-Peter Friedrich: Arzneimittel müssen schneller in der Region ankommen

Familien mit kleinen Kindern bekommen beim Gang in die Apotheke meist ein mulmiges Gefühl. Fiebersäfte und Antibiotika sind nämlich seit Wochen knapp. Gleiches gilt für Insulin und Krebsmedikamente. Der hochfränkische CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich spricht sich deshalb für ein nationales Frühwarnsystem aus, um schnell auf Lieferengpässe reagieren zu können. Dafür brauche es so schnell wie möglich eine Datenbank, in der Arzneimittel aufgelistet sind, bei denen eine Knappheit droht. Da Medikamente in Deutschland nicht überall gleichermaßen verfügbar sind, müssten sie deutlich schneller in die einzelnen Regionen gelangen als bisher. Laut Friedrich sollten wichtige Arzneimittel außerdem primär aus Europa kommen. Parallel müssten Apotheken und Großhändler Reserven für Medikamente aufbauen.