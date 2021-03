Hannover mit Torwart Hansen gegen Würzburg: «Schweres Spiel»

Hannover (dpa/lni) – Hannover 96 muss beim Heimspiel gegen die Würzburger Kickers auf Stammtorwart Michael Esser verzichten. Der Torhüter fällt wegen eines Corona-Falls in der Familie erst einmal aus. Für ihn wird gegen den Tabellenletzten Martin Hansen zwischen den Pfosten stehen. «Ich habe großes Vertrauen in Martin, wie in alle Spieler bei uns im Kader. Martin ist ein positiv Verrückter», sagte 96-Coach Kenan Kocak über den 30 Jahre alte Dänen. «Er hat einen hohen Stellenwert in der Mannschaft.»

Nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg wollen die Niedersachsen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) unbedingt wieder drei Punkte holen. «Wir wollen nach der Partie endlich einmal wieder das Gefühl haben, ein Spiel gewonnen zu haben», sagte Kocak. Allerdings warnte Hannovers Trainer davor, das Schlusslicht zu unterschätzen. «Das wird ein schweres Spiel. Sie haben zuletzt den HSV und Düsseldorf geschlagen, das sagt alles.» Das Hinspiel in Würzburg verlor Hannover mit 1:2.

