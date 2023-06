Hanfmann überrascht auf Mallorca mit Sieg über Tsitsipas

Bei aller Enttäuschung über den so knapp verpassten Titel in Stuttgart zeigte sich Tennisprofi Jan-Lennard Struff zugleich kämpferisch. (…)

Jan-Lennard Struff bot mit Frances Tiafoe ein spannendes Tennis-Finale in Stuttgart, am Ende war der US-Amerikaner zu stark. Im dritten (…)

Becker-Applaus und Finale: Struff setzt Erfolgslauf fort

Jan-Lennard Struff ist in der Vorbereitung auf Wimbledon in Topform und kann sich in Stuttgart am Sonntag seinen ersten ATP-Titel (…)