Regen: Zverev-Match abgebrochen – Hanfmann im Achtelfinale

Tennisprofi Alexander Zverev muss beim Turnier in Rom nachsitzen.

Wegen Dauerregens wurde die Drittrundenpartie des Hamburgers gegen den US-Amerikaner Jeffrey John Wolf am Montagabend beim Stand von 6:4, 3:3 für Zverev abgebrochen. Am Dienstag soll das Duell fortgeführt werden. Gewinnt der in der Weltrangliste an Position 22 geführte Zverev gegen die Nummer 54 der Welt, würde im Achtelfinale Daniil Medwedew aus Russland auf ihn warten.

Nach dem ersten Satz gab es die erste Regenunterbrechung für wenige Minuten, die beiden Kontrahenten blieben auf dem Platz. Beim 3:3 im zweiten Satz wurde erneut unterbrochen, eine Wiederaufnahme des Duells war aber nicht mehr möglich.

Zverev war in beiden Sätzen jeweils im ersten Spiel ein Break gelungen. Im ersten Durchgang reichte dies dem 26-Jährigen zum Satzgewinn, im zweiten Abschnitt gab er selbst direkt im Anschluss sein Aufschlagspiel ab. Bei 3:3 verschwanden die beiden Kontrahenten dann in den Katakomben.

Hanfmann schlägt Cecchinato

Bereits sicher im Achtelfinale steht Yannick Hanfmann. Der 31 Jahre alte Karlsruher gewann am Montag sein Drittrundenspiel beim Masters-1000-Event gegen den Italiener Marco Cecchinato mit 6:4, 4:6, 6:3. «Es war sehr emotional heute. Gegen so viele Leute hier zu spielen, das ist nicht einfach», sagte Hanfmann nach dem Sieg gegen den von seinen Landsleuten lautstark unterstützten Lokalmatadoren.

Hanfmann verwandelte nach 2:19 Stunden seinen zweiten Matchball und wird sich in der Weltrangliste wieder unter die Top 100 verbessern. Im Achtelfinale von Rom ist der russische Weltranglisten-Sechste Andrej Rubljow sein nächster Gegner.