Handwerksmaschinen und Lebensmittel: Helfer aus Rehau fährt Spenden in Flutgebiete

Handwerksmaschinen und Lebensmittel: Im Ahrtal und in der Eifel mangelt es auch über einen Monat nach den schweren Überschwemmungen noch an vielem. Hilfe kommt dafür auch aus der Euroherz-Region. Daniel Preusche aus Rehau fährt Spenden in die betroffenen Regionen. Im Euroherz-Interview nennt er die Eindrücke vor Ort schockierend. Noch immer seien Häuser voller Schlamm oder müssten abgerissen werden. Dementsprechend hoch sei die Freude dort über die Hilfe. Aber auch die Hilfsbereitschaft der Menschen in den Regionen sei riesig, so Preusche. Er wolle weiter helfen, solange es nötig ist.