Handwerkskammer für Oberfranken: Informationen zur Entlassung der Führungsspitze

Die Handwerkskammer für Oberfranken hat jetzt noch einmal eine Zusammenfassung all der Ereignisse veröffentlicht, die letztes Jahr zur Entlassung ihrer Führungsspitze geführt haben. Das Schriftstück umfasst elf Seiten und stellt unter anderem genau dar, mit welchen Klagen und Vorwürfen die früheren Chefs Horst Eggers, Thomas Koller und Thomas Zimmer derzeit leben müssen. Wer die elf Seiten liest, bekommt aber vor allem den Eindruck: bei der Handwerkskammer hat es kaum eine Kontrolle gegeben.

Man muss wissen, die Kammern sind öffentlich-rechtliche Einrichtungen und per Gesetz verpflichtet, sparsam zu wirtschaften. In Bayreuth aber bekommt man den Verdacht, dass hier über Jahre hinweg ein eigenes, geschlossenes System gehandelt hat – und das punktuell mit fehlender Moral. Noch einfacher ausgedrückt: wer in der Handwerkskammer in der Chefetage angekommen war, konnte tun und lassen, was er wollte. Auch die Aufsichtsbehörde, das bayerische Wirtschaftsministerium, hat offenbar nicht gerade hartnäckig beaufsichtigt. Man kann der Vollversammlung, also dem Handwerker-Parlament, künftig nur ans Herz legen: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Bekanntlich hatte die Handwerkskammer am vergangenen Montag auch eine öffentliche Informationsveranstaltung in Bayreuth abgehalten.