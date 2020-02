Handwerkskammer für Oberfranken: Anzeige gegen Ex-HWK-Geschäfstführer Horst Eggers

Die Handwerkskammer für Oberfranken hat Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Hof gegen ihren ehemaligen Hauptgeschäftsführer Horst Eggers gestellt. Dabei geht es um Verdacht auf Untreue. Wie es in einer Mitteilung der Kammer heißt, soll die Staatsanwaltschaft die Aufwandsentschädigungen überprüfen, die Eggers für seine Tätigkeit als Aufsichtsratsvorsitzender der Steuerberatungsgesellschaft GTO, einer Tochterfirma der Handwerkskammer, erhalten hat. Die Vergütung, die bis Sommer letzten Jahres gezahlt wurde, könnte in ihrer Höhe zum Teil unrechtmäßig sein. Die Anzeige gründet sich – so die Kammer – auf unabhängige Untersuchungen. Mit einem anderen Untreuefall, der im November bei der GTO bekannt geworden war, habe die jetzige Anzeige nichts zu tun.