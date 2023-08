So kurz vor der Landtagswahl lassen sich die Spitzenpolitiker auf vielen Fest blicken. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder war schon auf dem Selber Wiesenfest. Morgen besucht er das Handwerkerfest in Hallerstein. Organisator Thomas Barthold erklärt, was das Fest ausmacht:

Das Fest im Schwarzenbacher Ortsteil Hallerstein beginnt morgen um 9 Uhr mit einem Festgottesdienst unter der Dorflinde. Neben unzähligen Handwerkern erwarten die Besucher außerdem zehn Bands.