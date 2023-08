Handwerkerfest in Hallerstein: Bayerns Ministerpräsident kommt am Sonntag

Noch immer dauert es in manchen Orten ewig bis eine Internetseite lädt oder man Videos streamen kann. Die Investorengruppe Unsere Grüne (…)

Schnelles Internet: Glasfaserausbau in Schwarzenbach an der Saale

Die Stadt und der Landkreis Hof wollen Gründer auf ihrem Weg in die Selbständigkeit unterstützen. Dafür gibt es schon seit einigen (…)

In Helmbrechts sind gestern Abend (16.8.) zwei Männer auf einen 41-Jährigen losgegangen. Dafür werden sie sich jetzt wohl vor einem (…)

Erst vergangene Nacht sind rund 100 Feuerwehrleute zu einem Großbrand in Bayreuth ausgerückt. Aber auch bei Verkehrsunfällen und (…)

Neue Kletterhalle in Rehau: Baubeginn im Herbst geplant

Schon bald soll wieder Leben einkehren in die ehemalige Feuerwache in Rehau: Die Sektion Hof des Deutschen Alpenvereins will dort im (…)