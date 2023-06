Handwerker von Bürokratie entlasten: HWK für Oberfranken fordert Politik zum Handeln auf

Immer mehr Meister scheuen wegen der Bürokratie den Schritt in die Selbstständigkeit. Das schreibt die Handwerkskammer für Oberfranken und fordert die Politik auf, dringend unnötige bürokratische Hürden abzubauen. Der unverhältnismäßige Verwaltungsaufwand würde Zeit, Geld und Ressourcen binden. Zudem würden Handwerker zeitliche Freiräume benötigen, in denen sie nicht sofort auf gesetzliche Änderungen reagieren müssen. Die ständige Anpassung an neue Vorschriften stelle eine erhebliche Belastung für die Handwerker dar, so die HWK.