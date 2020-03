Handwerker verliert Ladung: Transporterfahrer stirbt

Großhabersdorf (dpa/lby) – Verlorene Landung hat einem Transporterfahrer im Landkreis Fürth das Leben gekostet. Ein Handwerker verlor am Montag nach Angaben der Polizei auf der Staatsstraße 2246 bei Großhabersdorf aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve Teile seiner Ladung. Diese durchschlugen die Windschutzscheibe eines Transporters und verletzten den Fahrer so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Sachverständigen. Dieser soll klären, wie es zu dem Unglück kommen konnte.