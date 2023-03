Handwerk zum Anfassen: Info-Veranstaltung in der Christian-Wolfrum-Mittelschule in Hof

Wer einen Handwerker ruft, der muss teils lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Das liegt daran, dass dem Handwerk der Nachwuchs fehlt. An der Christian-Wolfrum-Mittelschule in Hof können Schüler Handwerksberufe heute näher kennenlernen. Gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft Hochfranken findet ab 8 Uhr die Veranstaltung „Handwerk zum Anfassen“ statt. Es kommen sechs Betriebe, die in Workshops ihre Aufgabengebiete vorstellen. Jeweils 45 Minuten lang können die Schüler dabei praktisch in die Berufe hineinschnuppern.