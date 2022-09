Handwerk nicht ausreichend berücksichtigt: HWK übt Kritik an geplanten Entlastungen des Bunds

Um die steigenden Preise abzumildern hat der Bund ein großes, drittes Entlastungspaket angekündigt, mit einem Volumen von 65 Milliarden Euro. Die Maßnahmen reichen aus Sicht der oberfränkischen Handwerkskammer aber nicht aus. Vor allem geht es der Handwerkskammer darum, dass die Entlastungen erst zeitverzögert angegangen werden. Die Dringlichkeit der Unterstützung für die Betriebe werde damit nicht berücksichtigt. Es müsse dringend nachgebessert werden.

Gerade zum jetzigen Zeitpunkt, ohne Tankrabatt, wäre eine zielgerichtete Unterstützung für das Handwerk im ländlichen Raum wichtig gewesen, so die HWK in einer Mitteilung.

Es besteht demnach die Gefahr, dass Betrieben die Luft ausgeht, ehe die geplanten Entlastungen greifen, warnt der oberfränkische HWK-Präsident Matthias Graßmann. Es brauche auch Härtefallhilfen für Betriebe, die von den hohen Gas- und Energiepreisen besonders betroffen seien, so Reinhard Bauer, Hauptgeschäftsführer der HWK Oberfranken. Er fordert: Der Bund muss Strom- und Gaspreise begrenzen, abgeschöpfte Zufallsgewinne zur Entlastung nutzen und die Laufzeiten der Atomkraftwerke verlängern.