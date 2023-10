Handwerk in der Region: Wirtschaftliche Lage in den Betrieben deutlich verschlechtert

Viele Handwerksbetriebe in der Region blicken mit Sorge in die Zukunft. Das ergeben Konjunkturumfragen der Handwerkskammern für Oberfranken und Chemnitz. Die HWK Chemnitz hat auch eine Außenstelle in Plauen.

Nur noch etwa ein Drittel der Betriebe in Oberfranken haben ihre Geschäftslage in den vergangenen drei Monaten als gut bezeichnet. Fast jeder vierte Betrieb fürchtet, dass sich die Geschäftslage sogar noch verschlechtern könnte. Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch im Vogtland ab. Im Zuständigkeitsbereich der HWK Chemnitz bewertet nur noch die Hälfte der Betriebe ihre Lage als gut. Grund dafür sind die gestiegenen Preise und eine geringere Nachfrage, heißt es von der HWK. Besonders hart trifft es die Baubranche. Hier fürchten die Experten, dass sich die wirtschaftliche Lage im Herbst und Winter nochmal verschärfen wird. Die Handwerkskammer fordert von der Politik mehr Unterstützung für die heimische Wirtschaft. Auch mache sich die über Jahrzehnte kaputtgesparte Infrastruktur jetzt bemerkbar.