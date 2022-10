Handelsverband Oberfranken: Schwaches Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel erwartet

Der Handelsverband Oberfranken erwartet auch für dieses Jahr ein schwaches Weihnachtsgeschäft. Nach den Änderung des Infektionsschutzgesetzes im Frühjahr hatten viele Geschäftsleute mit einer steigenden Kauflust ihrer Kunden gerechnet. Wegen der Auswirkungen der Inflation und des Kriegs in der Ukraine rechnet man beim Handelsverband nun aber doch mit sinkenden statt steigenden Umsätzen im Vorweihnachtsgeschäft. Das ist besonders problematisch, weil viele Händler in der Planung noch von ganz anderen Voraussetzungen für dieses Jahr ausgegangen waren. Zur Lösung könne nur die Bunderegierung beitragen, sagt Thorsten Becker vom oberfränkischen Handelsverband in Bayreuth. Wenn mehr Geld seitens der Politik für die Menschen in Deutschland locker gemacht würde, um die Preissteigerung aufzufangen, wäre das ein positives Signal, so Becker weiter.