Handel in Krisenzeiten: Nachhaltige Industrie leidet besonders

In den vergangenen Jahren waren es die Einschränkungen durch die Pandemie. Heuer sind es die Inflation und Preissteigerungen, die den Händlern in der Region zu schaffen machen. Durch die aktuellen Krisen sind viele Kunden nämlich zurückhaltender geworden. Besonders zu spüren bekommen das gerade Händler, die nachhaltige Produkte verkaufen. So zum Beispiel das nachhaltige Modelabel „bleed-clothing“ aus Helmbrechts:

… so Geschäftsführer Michael Spitzbarth im Gespräch mit Radio Euroherz.