Handball: Verband stoppt Saison und verhängt dreiwöchige Zwangspause

Während der Deutsche Eishockey Bund trotz aktueller positiver Corona-Fälle in Memmingen und Weiden am Saisonstart am 06. November festhält, hat der Bayerische Handball Verband die Saison erst einmal gestoppt. Wegen steigender Coronazahlen ruht der Spielbetrieb jetzt für drei Wochen. Sowohl die SG Helmbrechts/Münchberg als auch die HSG Fichtelgebirge haben Verständnis für die Entscheidung – ob man allerdings wie geplant am 14. November den Spielbetrieb wieder aufnimmt, steht für Walter Lenhard von der HSG Fichtelgebirge längst nicht fest:

Am 04. November sollen die Vereine informiert werden, wie weiter verfahren wird, heißt es auf der Homepage des Bayerischen Handball Verbandes.