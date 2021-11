Die Amateur-Fußballer in Bayern sind in der vorzeitigen Winterpause, bei den Ringern ist die Saison wegen Corona auch schon vorbei. Bei den Handballern ist der Spielbetrieb bis zum 9. Januar erst einmal unterbrochen, das hat der Bayerische Handball Verband mitgeteilt. In der Euroherz-Region betrifft das die HSG Fichtelgebirge und die SG Helmbrechts/Münchberg. Der BHV hat ein entsprechendes Rundschreiben zum eingestellten Spielbetrieb an alle Vereine versandt.