Handball: Saisonstart in der Landesliga

Nach der Corona-Zwangspause startet heute die Handball-Landesliga in die neue Saison. Die Saison 2019/20 wurde wegen Corona abgebrochen und die Spielzeit 2020/21 nach nur drei Spieltagen annulliert – nun unternimmt man von Seiten des Bayerischen Handball Verbandes einen dritten Versuch, eine Saison zu Ende zu spielen. Entsprechend groß ist die Vorfreude bei den regionalen Vereinen, die mit Heimspielen starten, und den Fans über die Rückkehr der Teams aufs Parkett. Die HSG Fichtelgebirge bekommt es zum Auftakt in der Marktredwitzer Dreifachturnhalle mit dem HC Erlangen III zu tun. Anwurf ist um 16 Uhr 30. Die SG Helmbrechts/Münchberg empfängt in ihrem allerersten Pflichtspiel seit dem Zusammenschluss ab 19 Uhr 45 in der Münchberger Gymnasiumturnhalle die Reserve des TSV Lohr. Als Saisonziel haben beide Vereine eine Platzierung im oberen Drittel ausgegeben.