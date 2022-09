In der Handball-Landesliga der Herren startet an diesem Wochenende die neue Saison. Während die HSG Fichtelgebirge noch bis zum kommenden Samstag warten muss, greifen die beiden anderen regionalen Vereine gleich ins Geschehen ein. Die SG Helmbrechts/Münchberg bekommt es in der Münchberger Gymnasium-Turnhalle mit dem ASV Cham zu tun. Neuling HSV Hochfranken empfängt im Rehauer Sportzentrum Mitaufsteiger HC Sulzbach-Rosenberg. Anwurf ist jeweils um 18 Uhr.