Handball: regionale Vereine starten ins neue Jahr

Während die deutsche Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft um den Titel kämpft, starten die regionale Handball-Vereine ins neue Jahr. Auf die HSG Fichtelgebirge wartet dabei in der Herren-Landesliga direkt ein absolutes Topspiel. Der Tabellenzweite empfängt ab 16 Uhr 30 in der Wunsiedler Volksschule zum Abschluss der Hinrunde mit dem ASV Cham den aktuellen Spitzenreiter. Mit einem Sieg könnte sich die HSG selbst den Platz an der Sonne sichern. Der TV Münchberg muss ab 18 Uhr im Verfolgerduell beim TSV 1861 Mainburg aufs Parkett.

Mit einem neuen Trainer versuchen die Damen der HSG Fichtelgebirge in der Handball-Bayernliga die Mission „Klassenerhalt“ erfolgreich bestreiten zu können. Gerald Wölfel soll den Fichtel-Ladies neues Leben einhauchen. Im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn TSV EBE Forst United soll die Trendwende eingeleitet werden. Anwurf ist um 14 Uhr 30.