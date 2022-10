Auch die Handballer aus der Euroherz-Region sind am Wochenende wieder in der Landesliga gefordert. Um 15 Uhr ist die HSG 2020 Fichtelgebirge zu Gast beim HC Erlangen III. Die SG Helmbrechts/Münchberg empfängt um 19:45 den HBC Nürnberg. Der HSV Hochfranken tritt zudem auswärts um 20 Uhr gegen den TV Marktsteft an.