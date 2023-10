Nach dem spielfreien Wochenende geht es für die Handballer der SG Helmbrechts/Münchberg heute in der Landesliga wieder zur Sache. Mit dem ASV Cham empfangen sie am Abend den Tabellenzweiten. Anwurf in der Münchberger Gymnasium-Turnhalle ist um 19 Uhr 45.

Die Damen der SG Helmbrechts/Münchberg sind in der Bayernliga bislang noch nicht erfolgreich gewesen. Sie wollen am Abend beim HSV Bergtheim unbedingt punkten. Spielbeginn ist um 18 Uhr.