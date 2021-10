Handball-Landesligen: SG Helmbrechts/Münchberg vor vermeintlich leichten Aufgaben

In der Handball-Landesliga der Herren steht die SG Helmbrechts/Münchberg vor einer vermeintlich leichten Auswärtsaufgabe. Die Mannschaft von Trainer Christian Seiferth gastiert heute beim noch sieglosen Schlusslicht SV Michelfeld.

Nach der Absage der Partie gegen den 1.FCN Handball und den kampflos gewonnen Punkten in der vergangenen Woche, hoffen die verlustpunktfreien Damen der SG Helmbrechts/Münchberg, dass heute in der Landesliga der Frauer gespielt werden kann. Im Heimspiel gegen die HSG Mainfranken sollen die nächsten Punkte eingefahren werden. Anwurf in der Münchberger Gymnasium-Turnhalle ist um 17 Uhr 45.

Die Mannschaften der HSG Fichtelgebirge sind an diesem Wochenende spielfrei.