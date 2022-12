Handball-Landesligen: Derbyzeit für regionale Vereine

Am letzten Spieltag vor der Weihnachtspause stehen heute in der Handball-Landesliga der Herren für die regionalen Vertreter Derbys auf dem Spielplan: HIm Nachbarschafts-Duell zwischen der HSG Fichtelgebirge und der HSV Hochfranken brauchen beide Mannschaft dringend einen Sieg, um aus dem Tabellenkeller zu kommen. Anwurf in der Marktredwitzer Sporthalle ist um 16 Uhr 30. Für die SG Helmbrechts/Münchberg steht das Oberfranken-Derby bei der zweiten Mannschaft von HaSpo Bayreuth an. Spielbeginn ist hier um 19 Uhr 30.

Auch bei den Damen ist Derby-Zeit: die SG Helmbrechts/Münchberg muss im vorletzten Spiel der Vorrunde ab 17 Uhr 30 bei HaSpo Bayreuth auf Parkett. Mit einem Sieg in der Wagnerstadt würde die Mannschaft von Christopher Seel mindestens den zweiten Platz halten.