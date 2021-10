Handball-Landesliga: HSG Fichtelgebirge und SG Helmbrechts/Münchberg unter Druck

Bereits am dritten Spieltag der Handball-Landesliga der Herren stehen die regionalen Vertreter unter Druck. Während die HSG Fichtelgebirge bis Ende des Monats spielfrei ist, will die SG Helmbrechts/Münchberg die Heimniederlage vom vergangenen Wochenende wettmachen. In der Münchberger Gymnasiumturnhalle heißt der Gegner ab 19 Uhr 45 HSG Rödenthal/Neustadt.

In der Landesliga der Frauen bekommt es die HSG Fichtelgebirge um 18 Uhr mit der HSG Mainfranken zu tun. Das Heimspiel von Spitzenreiter SG Helmbrechts/Münchberg gegen Schlusslicht 1.FC Nürnberg wurde für heute abgesagt.