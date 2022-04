Handball-Landesliga: HSG Fichtelgebirge pausiert: SG Helmbrechts/Münchberg muss ran

In der Handball-Landesliga der Herren zählt für die beiden regionalen Vereine angesichts des verschärften Abstiegs jeder Punkt. Man muss mindestens Fünfter werden, um die Klasse sicher zu halten. Auf die HSG Fichtelgebirge warten jetzt die Wochen der Wahrheit: in den kommenden drei Wochen muss die Mannschaft von Stefan Tröger fünf Partien bestreiten. Die für dieses Wochenende angesetzte Partie beim MTV Stadeln wurde auf den kommenden Mittwoch (13.04./19:30 Uhr) verschoben. Auf die SG Helmbrechts/Münchberg warten vier Auswärtsspiele in Folge – heute muss man bei der zweiten Mannschaft des TV Erlangen-Bruck ran. Anwurf beim Tabellendritten ist um 15 Uhr.