Die Pandemie hat den Amateursport auch in unserer Region durchgerüttelt. In der Handball-Landesliga steht für die HSG 2020 Fichtelgebirge heute das erste Nachholspiel an. Dabei geht es ins mittelfränkische Fürth. Die HSG spielt gegen den MTV Stadeln. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr. Im Hinspiel gab es zuhause eine 26:34 Klatsche. Die wollen die Fichtelgebirgler heute Abend wett machen.