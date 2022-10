Handball-Landesliga: Derby-Zeit

Die HSG Fichtelgebirge hat in der Handball-Landesliga der Herren Heimrecht und strebt den zweiten Heimsieg an. Gegen das Tabellenschlusslicht HC Sulzbach-Rosenberg sind zwei Punkte fest eingeplant. Anwurf in Wunsiedler Volksschule ist um 16 Uhr. Im Derby stehen sich der HSV Hochfranken und die SG Helmbrechts/Münchberg gegenüber. Beide Mannschaften sind mit zwei Siegen in die Saison gestartet – zuletzt gab es aber zwei Niederlagen und so stehen beide Teams bei 4:4-Punkten – die Tagesform dürfte vor wahrscheinlich ausverkauftem Haus in der Schönwalder Schulturnhalle entscheidend sein. Spielbeginn ist um 18 Uhr.

In ihrem zweiten Saisonspiel in der Frauen-Landesliga muss die SG Helmbrechts/Münchberg heute beim TSV Roßtal aufs Parkett, der mit zwei Unentschieden in die Saison gestartet ist. Der Auftakt-Sieg sollte der Mannschaft von Christopher Seel das entsprechende Selbervertrauen verleihen, um auch in Mittelfranken erfolgreich zu sein. Los geht’s um 19 Uhr 30.