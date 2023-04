In der Handball-Landesliga der Herren steht heute der letzte Spieltag der Saison an. Die SG Helmbrechts/Münchberg bekommt es dabei ab 16 Uhr 30 in der Münchberger Gymnasium-Turnhalle mit der zweiten Mannschaft von HaSpo Bayreuth zu tun. Im vorerst letzten Landesliga-Spiel stehen sich im Derby die bereits länger als Absteiger feststehenden HSV Hochfranken und HSG Fichtelgebirge gegenüber. Anwurf im Rehauer Sportzentrum ist ebenfalls um 16 Uhr 30.