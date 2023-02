Handball-Landesliga der Herren: Abstiegskampf für Fichtelgebirge und Hochfranken

Die Luft für die HSV Hochfranken und die HSG Fichtelgebirge in der Handball-Landesliga der Herren wird immer dünner. Nach den beiden deutlichen Niederlagen am vergangenen Wochenende bleibt im Kampf gegen den drohenden Abstieg das Prinzip Hoffnung. Die HSG Fichtelgebirge bekommt es heute ab 16 Uhr 30 in der Marktredwitzer Sporthalle mit dem Tabellendritten SG Regensburg II zu tun – die HSV Hochfranken muss ab 19 Uhr 30 beim Tabellensechsten ASV 1863 Cham aufs Parkett. Die SG Helmbrechts/Münchberg steht im gesicherten Mittelfeld und kann deshalb entspannt zum Spitzenreiter nach Erlangen reisen – Anwurf bei der dritten Mannschaft von Bundesligist HC Erlangen ist morgen um 18 Uhr.