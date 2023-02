Handball-Landesliga der Frauen: SG Helmbrechts/Münchberg vor Pflichtaufgabe

Eine vermeintlich leichte Aufgabe wartet auf die Damen der SG Helmbrechts/Münchberg in der Handball-Landesliga. Nach der deutlichen Heimniederlage vom vergangenen Wochenende will die Mannschaft von Christopher Seel möglichst schnell zurück in die Erfolgsspur. Das bislang noch sieglose Tabellenschlusslicht HC 03 Bamberg soll dabei als Aufbaugegner herhalten. Aktuell liegt die SG nur einen Minuszähler hinter dem aktuellen Spitzenreiter TV Erlangen-Bruck – um im Kampf um die Meisterschaft weiter ein gewichtiges Wort mitreden zu können, ist ein Sieg beim Aufsteiger Pflicht. Anwurf in Bamberg ist um 19 Uhr 15.