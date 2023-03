Die SG Helmbrechts/Münchberg bleibt in der Handball-Landesliga der Frauen auf Meisterschaftskurs. Die Mannschaft von Christopher Seel setze sich in einem Nachholspiel beim SC 04 Schwabach souverän mit 35:22 durch und ist nun Tabellenzweiter. Mit einem Heimsieg in einem weiteren Nachholspiel gegen die HG Zirndorf II am Samstag, würde die SG drei Spieltage vor Saisonende die Tabellenführung übernehmen.