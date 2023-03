Die SG Helmbrechts/Münchberg will am Abend in der Handball-Landesliga der Frauen einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Die Mannschaft von Christopher Scheel muss in einem Nachholspiel beim SC 04 Schwabach antreten. Gewinnt die SG heute und alle dann noch anstehenden vier Spiele, wäre das Team Meister – egal was die Konkurrenz macht. Anwurf in Schwabach ist um 20 Uhr.