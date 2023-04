Handball-Landesliga der Frauen: Schafft SG Helmbrechts/Münchberg das Meisterstück?

Saisonfinale in der Handball-Landesliga der Frauen: die SG Helmbrechts/Münchberg hat dabei die große Chance auf die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bayernliga. Die Ausgangslage für die Mannschaft von Christopher Seel ist nahezu perfekt. Mit einem Heimsieg gegen HaSpo Bayreuth könnte man den Titel aus eigener Kraft schaffen – ansonsten wäre man auf einen Ausrutscher von Erlangen-Bruck beim Tabellenletzten in Bamberg angewiesen. Darauf will man sich nicht verlassen und mit den eigenen Fans im Rücken das Meisterstück schaffen. Spielbeginn in der Münchberger Gymnasiumhalle ist um 14 Uhr 30.