Die SG Helmbrechts/Münchberg ist in der Handball-Landesliga der Frauen weiter auf Meisterschaftskurs. Heute kann die Mannschaft von Christopher Seel mit einem Sieg im Nachholspiel gegen die HG Zirndorf II den Sprung an die Tabellenspitze schaffen. Bei einem weiteren Erfolg hätte die SG in den drei dann noch ausstehenden Spielen den Aufstieg in die Bayernliga selbst in der Hand. Anwurf in der Münchberger Gymnasium-Turnhalle ist um 16 Uhr.