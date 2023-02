Handball-Landesliga: Abstiegskampf für Fichtelgebirge und Hochfranken geht weiter

In der Handball-Landesliga der Herren will die HSG Fichtelgebirge im Abstiegskampf den nächsten Coup landen. Nach dem Sieg gegen den Tabellendritten aus Regensburg am vergangenen Wochenende soll heute Spitzenreiter HC Erlangen III dran glauben. Anwurf in der Marktredwitzer Sporthalle ist um 16 Uhr 30. Ebenfalls Heimrecht hat die HSV Hochfranken – das Tabellenschlusslicht empfängt ab 18 Uhr in der Schönwalder Turnhalle den TV Marktsteft und braucht dringend einen Sieg, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Eine Auswärtsaufgabe wartet auf die SG Helmbrechts/Münchberg – um 20 Uhr geht es gegen den punktgleichen Aufsteiger HBC Nürnberg.

Das für heute terminierte Auswärtsspiel der Damen der SG Helmbrechts/Münchberg beim SC 04 Schwabach wurde abgesagt.