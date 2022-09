Handball-Landesliga: 2. Spieltag

An diesem Wochenende startet auch die HSG Fichtelgebirge in die neue Saison der Handball-Landesliga. Zum Start bekommt es die Mannschaft von Milan Šedivec mit der Bayernliga-Reserve des TV 1861 Erlangen-Bruck zu tun. Anwurf in der Wunsiedler Volksschule ist um 16 Uhr 30.

Die beiden anderen regionalen Vertreter müssen nach ihren Heimsiegen zum Auftakt heute auswärts ran: Aufsteiger HSV Hochfranken gastiert ab 17 Uhr bei HaSpo Bayreuth II und die SG Helmbrechts/Münchberg spielt um 20 Uhr beim TV Marktsteft.