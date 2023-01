Handball in der Region: Ergebnisse vom Wochenende

Nichts zu holen gab es nach der Winterpause in der Handball-Landesliga der Herren für die Mannschaften aus der Eurohherz-Region. Die HSG Fichtelgebirge kassierte dabei eine bittere Heimniederlage gegen die HSG Lauf/Heroldsberg. Zur Pause führten sie gegen den Tabellenzweiten mit fünf Toren – durch einen Gegentreffer vier Sekunden vor Schluss verloren die Fichtelgebirgs-Handballer am Ende mit 25:26. Ebenfalls keine Punkte im Abstiegskampf gab es für die HSV Hochfranken – der Aufsteiger unterlag beim HC Sulzbach-Rosenberg mit 22:32. Noch deutlicher ist die Niederlage der SG Helmbrechts/Münchberg ausgefallen -.beim ASV Cham setzte es eine 22;38-Packung.

Nach 6-wöchiger Winterpause sind die Frauen der SG Helmbrechts/Münchberg in der Handball-Landesliga mit einem Auswärtssieg ins neue Jahr gestartet. Bei der zweiten Mannschaft der HG Zirndorf setzte sich die Mannschaft von Christopher Seel nach einem 15:18-Pausenrückstand mit 32:31 durch und bleibt damit Tabellenzweiter. Nächster Gegner ist am kommenden Samstag in der Münchberger Gymnasiumhalle der Tabellendritte TV Marktsteft.