In der Frauen-Handball-Landesliga trifft die SG Helmbrechts/Münchberg heute auf die Handball-Mannschaft des 1. FC Nürnberg. Spielbeginn in Nürnberg ist um 17 Uhr.

Eine halbe Stunde früher, also um 16:30 Uhr, empfängt in der Landesliga der Männer die HSG 2020 Fichtelgebirge den TSV Lohr II. Morgen gastieren die Männer der SG Helmbrechts/Münchberg dann um 16 Uhr bei der HSG Rödental/Neustadt.